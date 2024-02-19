وزير خارجية الاحتلال: رئيس البرازيل شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل

قالت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الإثنين، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، استدعت سفير البرازيل لدى إسرائيل، فيديريكو ماير، لتوبيخه في أعقاب تصريحات للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ينتقد فيها الحرب الإجرامية على قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد قال وزير الخارجية يسرائيل كاتسفي في محادثة أجراها في "ياد فاشيم" مع السفير البرازيلي بعد تصريحات لولا دا سيلفا. "لقد أحضرتك إلى مكان يشهد أكثر من أي شيء على ما فعله النازيون الذين قتلوا 6 ملايين يهودي. إن المقارنة التي أجراها رئيس البرازيل بين حرب إسرائيل ضد حماس وبين أعمال الإبادة التي قام بها النازيون وهتلر ضد اليهود هي أمر لا يصدق. وصمة عار وهجوم خطير معاد للسامية".

وأضاف الوزير كاتس: "أود أن أبلغ الرئيس أننا لن نسامحه وهو شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل طالما لم يتراجع ويعتذر".