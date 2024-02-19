قصة طبيب طالب طليقته بإعادة كليته أو تعويض بمليون جنيه إسترليني

في تحول دراماتيكي لقضية طلاق وقعت في 2009 ، طالب طبيب أمريكي من زوجته السابقة بإعادة كليته التي تبرع بها لها، أو تعويض بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني (حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي).

اختار الدكتور ريتشارد باتيستا عام 2009 مسارًا غير تقليدي في دعوى الطلاق، حيث لم يطالب بالمنزل أو المقتنيات المادية المعتادة، بل طالب بشيء أندر وأكثر قيمة بكثير.

تزوج باتيستا من زوجته دونيل عام 1990 وأنجبا ثلاثة أطفال، لكنه ادعى أن مشاكل في الزواج ظهرت بعد تفاقم مشاكلها الصحية.

في عام 2001، اتخذ قرارًا صعبًا بالتبرع بإحدى كليتيه لزوجته بعد فشل عمليتي زرع كُلى سابقة لها.

وقال حينها: "كان أولويتي الأولى هي إنقاذ حياتها. والمكسب الثاني كان تحسين الزواج".

على الرغم من إنقاذه لحياتها، تقدمت دونيل بطلب الطلاق بعد أربع سنوات فقط، الأمر الذي أثار استياء الدكتور باتيستا.