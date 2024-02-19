الصحة تطلق برنامجا تدريبيا لأطباء النساء والتوليد للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

أكد الدكتور الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم إطلاق البرنامج التدريبى المكثف لأطباء النساء والتوليد فى محافظة دمياط وذلك بالتعاون مع أكديما أنترنشونال برئاسة الدكتور فتحى إبراهيم التابعة للوزارة والتى تمثل ذراع الدولة فى توفير وسائل تنظيم الأسرة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية.

وقال الدكتور الدكتور الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات اليوم إن البرنامج التدريبى شارك فية أكثر من 60 طبيب من طلاب الزمالة المصرية فى تخصص النساء والتوليد مشيرا إلي أن البرنامج التدريبى متطور ويحاضر فية كبار الأساتذة من الجامعات المصرية بهدف التعرف على أحدث بروتوكولات العلاج والتشخيص الدقيق للأمراض.

وتابع رئيس اللجنه العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة والسكان إن البرنامج التدريبى يستهدف التعرف على مسببات وعوامل خطر السرطانات النسائية بالإضافة إلي التعرف على الطرق المختلفة لفحص سرطان عنق الرحم فضلا عن تشخيص شكل بطانة الرحم والمبيض بواسطة TVS.

ومن جانبه أكد الدكتور فتحى إبراهيم رئيس أكديما إنترناشونال التابعة لوزارة الصحة والسكان أن التعاون مع اللجنه العليا للتخصصات الصحية بالوزارة يمثل حجز الزاوية فى تدريب وتعليم الأطباء لا سيما تخصص النساء والتوليد مشيرا إلي أن أكديما أنترنشونال تمثل ذراع الدولة فى دعم وتوفير كافة بروتوكولات تنظيم الأسرة بما توفرة من وسائل تنظيم الأسرة من الأجيال المتطورة .

وأوضح أنه يتم الاستجابة السريعة لتوجيهات القيادة السياسية وذلك من خلال توطين صناعة أحدث وسائل تنظيم الأسرة وذلك لتوفيرها فى السوق المحلى وتعزيز تواجدها داخل مستشفيات الحكومة وتابع : توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة يوفر الكثير من قيمة الفاتورة الاستيرادية لهذة الوسائل وتابع : يتم ضخ كافة الكميات المطلوبة للوزارة بشكل منتظم .

وتابع :شارك فى البرنامج التدريبى أكثر من 60 طبيب من طلاب الزمالة المصرية بدمياط ومن المقرر أن يستفيد من البرنامج مع نهاية العام أكثر من 1000 طبيب على مستوى الجمهورية وسيتم تقديم برامج تدريب وتعليم طبى مستمر تستهدف اطلاع الأطباء على كل جديد .