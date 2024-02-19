المخدرات في العربية.. ضبط صفقة حشيش بـ 3.4 مليون جنيه بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط من ضبط (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج) حال قيادته سيارة ربع نقل بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة ، وبحوزته ( 480 طربة لمخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,400,000 جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.