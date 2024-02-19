وزير الرياضة يلتقي لاعب الزمالك السابق ويعلن تكفل الوزارة بمصاريف علاجه

التقي صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللاعب ابراهيم عبد الصبور طه الشهير بشيكا ظهير أيسر نادى الزمالك والجيش السابق، والمصاب بمرض السرطان من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وذلك بوجود اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الشباب والرياضة والمكلفة بمتابعة حالة اللاعب .



واكد صبحي على تحمل الوزارة لكافة النفقات المادية الخاصة بعلاجه .

وكان وزير الشباب والرياضة قد كلف لجنة طبية متخصصة فى وقت سابق تتكون من الأستاذ الدكتور مجد فؤاد زكريا أستاذ طب المخ والأعصاب ورئيس المجلس الاستشاري الطبي بوزارة الشباب والرياضة، الأستاذ الدكتور رأفت عبد الفتاح أستاذ طب الاورام وامراض الدم وزرع النخاع ، الأستاذ الدكتور شريف عبد الوهاب استاذ علاج الاورام بمستشفي وادى النيل وعضو المجلس الاستشاري الطبي بوزارة الشباب والرياضة ، والأستاذ الدكتور مجدى محمود رئيس مجلس اقسام الجراحة بطب الأزهر وعضو المجلس الاستشاري بوزارة الشباب والرياضة ، بمتابعة حالة اللاعب اول بأول حتى يتم علاجه والشفاء مع تكفل وزارة الشباب والرياضة بالعلاج الكامل للاعب.



وبدأ لاعب الزمالك السابق مشواره الكروي وتدرج في فرق الناشئين بنادى الزمالك وهو من مواليد ١٩٩٧ وقدم " شيكا" مستوى فنى متميز جعل البعض يطلق عليه لقب شيكا نظرا لمهاراته الكبيرة وشبه البعض بكابتن نادى الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا ".

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