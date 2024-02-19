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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ماذا قال الذكاء الاصطناعي عن مقابر الفراعنة؟

صدى البلد

قد يفكر المستكشفون الجدد أو هواة  مرتين قبل الدخول إلى مقابر الفراعنة القديمة ذات الجدران الرصاصية.

يحذر الذكاء الاصطناعي "بارد" التابع لشركة جوجل، من أن لعنة الفراعنة، وهي مشكلة قديمة تتمثل في السموم الموجودة داخل المقابر والتي يتم إطلاقها عند اقتحامها، ليست سوى مصدر قلق واحد لعلماء الآثار عند التحقيق في المناطق المكتشفة.

وفي مقابلة مع "ديلي ستار"، يكشف الذكاء الاصطناعي بارد عن أخطر المخاطر المحتملة داخل المقابر، محذراً بأن "جميع مقابر مصر القديمة خطيرة وتشكل مخاطر محتملة".

وفي تفصيل لتهديدات الحشرات والحيوانات الخطيرة، يحذر بارد من أن "المخلوقات السامة" مثل الثعابين والعقارب يمكن أن تعيش داخل المقابر وقد تلدغ بلسعة "خطيرة أو حتى قاتلة". كما أن العث والخنافس قد تكون أتلفت بالفعل القطع الأثرية الموجودة داخل المقابر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تطلق المواد السامة غير المخصصة للاستهلاك البشري في الهواء، كما حدث لفريق الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون.

ويضيف الذكاء الاصطناعي بارد: "يمكن استخدام هذه المواد على الجدران والقطع الأثرية، وقد تحتوي على مواد مثل الرصاص والزئبق، والتي تعتبر سامة عند استنشاقها أو ابتلاعها. كما أن الطعام والشراب الموضوعين مع المتوفى قد يحتويان على العفن والبكتيريا التي نمت بمرور الوقت".

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