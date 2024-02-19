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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل في مشاجرة بمنشأة ناصر

اسعاف
اسعاف

شهدت منطقة منشأة ناصر واقعة قتل بعدما تدخل عامل لفض مشاجرة بين شخصين ليسدد له احدهما طعنه ليسقط قتيلا .

تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بوجود مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين من الفحص وصول مصاب سن 34 عامل ومقيم شارع السكه الحديد ومصاب بجرح طعني اسفل الظهر وتوفي بمستشفي الشيخ زايد .

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سائق توكتوك سن 20 وشخص اخر تدخل علي اثرها المتوفي ( عامل ) لفض المشاجرة فتلقي طعنه من المتهم ، مما ادي الي وفاته ، تم ضبط المتهم والسلاح ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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