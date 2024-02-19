مصرع عامل في مشاجرة بمنشأة ناصر

شهدت منطقة منشأة ناصر واقعة قتل بعدما تدخل عامل لفض مشاجرة بين شخصين ليسدد له احدهما طعنه ليسقط قتيلا .

تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بوجود مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين من الفحص وصول مصاب سن 34 عامل ومقيم شارع السكه الحديد ومصاب بجرح طعني اسفل الظهر وتوفي بمستشفي الشيخ زايد .

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سائق توكتوك سن 20 وشخص اخر تدخل علي اثرها المتوفي ( عامل ) لفض المشاجرة فتلقي طعنه من المتهم ، مما ادي الي وفاته ، تم ضبط المتهم والسلاح ، وتولت النيابة العامة التحقيق .