كشف لغز بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط اللصوص | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .



تم ضبط (5 أشخاص) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة كمية من أسلاك النحاس بالإكراه بإستخدام سلاح نارى وسيارة "نقل" من داخل موقع تحت الإنشاء يعمل به أحدهم.. وبحوزتهم (مبلغ مالى- طبنجة صوت- سيارة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام الطبنجة والسيارة ، وتصرفيهم المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" تم ضبطه .

كما تم ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة من داخل مخزن.. وبحوزتهما (2 جوال بلاستيكى يحتويان على "محول كهربائى ، كابل كهرباء ، عدد من الأدوات والعدة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.