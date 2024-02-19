مقـ.تل شخص وإصابة أخرين بسبب خلافات الجيرة في أسيوط

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أخرين؛ بسبب خلافات الجيرة .

تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووفاة أحد الأشخاص ووجود مصابين.

بالفحص تبين نشوب المشاجرة بين مزارعين "أحدهما مصاب بطلق نارى وسيدة " توفيت متأثرة بإصابتها" ، وبين شخصين "أحدهما مصاب بطلق نارى" ، وسيدة "مصابة بطلق نارى"، لخلافات الجيرة تبادل خلالها الطرفين إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها وحالة الوفاة ، أمكن ضبط الطرفين وبحوزتهم (2 بندقية آلية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وأن السلاحين المضبوطين هما المستخدمان فـى الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.