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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقـ.تل شخص وإصابة أخرين بسبب خلافات الجيرة في أسيوط

الشرطة
الشرطة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أخرين؛ بسبب خلافات الجيرة .

تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووفاة أحد الأشخاص ووجود مصابين.

بالفحص تبين نشوب المشاجرة بين مزارعين "أحدهما مصاب بطلق نارى وسيدة " توفيت متأثرة بإصابتها" ، وبين شخصين "أحدهما مصاب بطلق نارى" ، وسيدة "مصابة بطلق نارى"، لخلافات الجيرة تبادل خلالها الطرفين إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها وحالة الوفاة ، أمكن ضبط الطرفين وبحوزتهم (2 بندقية آلية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وأن السلاحين المضبوطين هما المستخدمان فـى الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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