حشيش وسلاح.. الأمن يضبط مروجي المواد المخدرة بالقاهرة| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرتى قسمى شرطة بولاق أبو العلا، روض الفرج) وبحوزتهما (5,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .

وضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان السلام مُستقلان سيارة "قيادة أحدهما مُستأجرة" وبحوزتهما (1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار) .

كما تم ضبط (شخص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – دراجة نارية)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابه العامه التحقيقات.