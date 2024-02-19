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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وسلاح.. الأمن يضبط مروجي المواد المخدرة بالقاهرة| صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرتى قسمى شرطة بولاق أبو العلا، روض الفرج) وبحوزتهما (5,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .

وضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان السلام مُستقلان سيارة "قيادة أحدهما مُستأجرة" وبحوزتهما (1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار) .

كما تم ضبط (شخص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – دراجة نارية)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابه العامه التحقيقات.

حشيش القاهرة المواد المخدرة مخدر الحشيش مديرية أمن القاهرة مكافحة المخدرات

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