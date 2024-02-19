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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ أحياء دقيقة: سرعة انتشار جدري ألاسكا أقل بكثير من كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، إن مرض جدري ألاسكا أكتشف في عام 2015، وحتى الآن جرى تسجيل 5 إصابات على مستوى العالم منه وكلها على قيد الحياة، إلا أن هناك حالة توفيت مؤخرا بسبب اكتشافها مؤخرا جدا، لافتًا إلى أن سرعة انتشاره أقل بكثير ولا تقارن بكورونا ويختلف تماما عن الجدري الأصلي والجدري المائي.

وأضاف "الأفندي"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"،  على القناة الأولى: "لا توجد فيروسات بشرية أو فيروسات إنسانية، فكل الفيروسات لها تطور، فالفيروس بشكل عام ليس خلية، وإنما dna يتطور مع الزمن، وبالتالي، يمكن أن يصبح الفيروس خطيرا بعد مدة لأنه في حالة تطور دائم".

وتابع: "لا نعرف حتى الآن كيف ينتقل الفيروس من شخص لآخر، حيث إن احتمال نقله من شخص لآخر عن طريق الهواء أو التنفس أمر مستحيل، وتكون العدوى عن طريق التلامس المباشر أو تبادل السوائل البيولوجية".

وأكد: "جدري ألاسكا من عائلة أخرى ومختلفة عن الجدري الذي أدى إلى عدد وفيات كبيرة بين البشر، كما أن جدري ألاسكا لا ينتقل عن طريق الهواء أو التنفس".
 

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