وزير الخارجية الفلسطيني: يجب إنهاء الحصانة الإسرائيلية

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنّ غزة تتعرض لإبادة جماعية نتيجة للحصانة المستمرة لإسرائيل، مطالبا بإنهاء الحصانة الإسرائيلية، مشددًا على أن هذا الاحتلال امتداد غير مقبول، حيث يمنع القانون الدولي، وهو استعمار غير قانوني، والحل الوحيد معه هو أن ينتهي بشكل فوري دون إبداء أي شروط.

وأضاف المالكي، في كلمته خلال جلسة استماع علنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محكمة العدل الدولية، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "إنهاء تلك الحصانة دافع أخلاقي وقضائي وسياسي، فقد أعطت إسرائيل الجانب الفلسطيني 3 خيارات: المجاعة، الموت، والإبادة".

وتابع: "إننا هنا اليوم حتى نكون صامدين، لدينا الحق في العيش بكرامة وحرية، ولن نتجرد من تلك الحقوق، وأنا أتحدث إليكم بينما ستستمعون الحجة القضائية، لا تنسوا الشعب الفلسطيني، ولا تنسوا أننا نعاني كل يوم كأفراد وعائلات ومجتمعات".

