المركزي لمتبقيات المبيدات ينظم برنامج تدريبي للمتخصصين في مجال الفحص الميكروبي

افتتحت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة اليوم "الأحد" برنامج تدريبي متخصص حول (طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي في العينات الغذائية والبيئية).

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار نقل وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص والجامعات والجهات البحثية في مجال اختبارات ملوثات الأغذية وفي إطار خطة مركز التدريب التابع للمعمل

ومن المقرر أن يستمر التدريب لمدة ٥ أيام على التوالي بإجمالي 25 ساعة تدريب عملي ونظري ويشتمل البرنامج على عدة موضوعات مهمة منها مقدمة عن مسببات الأمراض الغذائية، تقنيات وطرق الكشف عن مسببات الأمراض الميكروبية، الطرق القياسية لإعداد العينات بهدف تقدير مسببات الأمراض الميكروبية في العينات الغذائية والبيئية، طرق التعقييم وإعداد ميديات التغذية.

كما يشتمل طرق العد البكتيري الكلي، والطرق الميكروبيولوجية لفحص السالمونيلا، والطرق الميكروبيولوجية لفحص الليستريا، والطرق الميكروبيولوجية لفحص بكتيريا كلوستريديوم، والطرق الميكروبيولوجية لفحص المكورات المعوية، والطرق الميكروبيولوجية لفحص المكورات العنقودية الذهبية، الطرق الميكروبيولوجية لفحص الشيجلا، والطرق الميكروبيولوجية لفحص القولونيات، الطرق الميكروبيولوجية لفحص البكتيريا الأمعائية.

كما يشتمل البرنامج على الطرق الميكروبيولوجية لفحص الإشريكية القولونية، وطرق فحص الخمائر، والفحص الميكروبي وتعريف PCR تقنيات الـSero-typing السلالات البكتيرية، وأخيراً تنظيم وإدارة مراقبة الجودة وفقا لمواصفة الأيزو 17025، إجراءات مراقبة الجودة الداخلية (IQC) للإجراءات وطرق التحليل الميكروبية.

وقامت عبد اللاه مدير المعمل بتقديم عرض عن أهم الخدمات التي يقدمها المعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية في مجال سلامة الغذاء.

ونظم المعمل جولة تفقدية للمتدربين داخل أقسام المعامل المختلفة للتعرف على دور المعمل في منظومة الرقابة على الصادرات الواردات الزراعية والغذائية وما يقدمه من خدمات مختلفة واختبارات متنوعة في مجال سلامة الغذاء والتعرف على أحدث الاجهزه المستخدمة.