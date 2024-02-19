رجل على ضفاف نهر الغانج بالهند يأكل لحوم الموتى.. اعرف القصة

على ضفاف نهر الغانج، أقدس نهر في الهند، يعيش رجل يأكل لحوم الموتى ويشرب الخمر من جماجمهم، هذا الرجل يدعى بابا، وهو عضو في طائفة أغوري الغريبة، وهي مجموعة دينية تسعى لتحرير البشرية من "قيود" الحياة العصرية.

ويعيش بابا في مدينة فاراناسي، على ضفاف نهر الغانج.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ستار، تعرف هذه المدينة أحيانًا بـ "مدينة الموت"، لأن المصلين الهندوس يجلبوها جثث أقاربهم المتوفين إلى النهر لحرقها قبل نثر رمادهم في مياه النهر المقدسة.

سافر المغامر درو بينسكي إلى فاراناسي للقاء بابا والتعرف على أسلوب حياته الغريب.

في إحدى المراحل، خرج درو إلى النهر في قارب صغير، بينما كان بابا يرتل اللغة منسية منذ زمن طويل ويلوح بسيف صدئ ولكنه يبدو فتاكًا.

وقال: "شعرت بقليل من التوتر لأكون معزولًا في قارب مع آكل لحوم البشر، ماذا لو حدث خطأ ما؟"

قدم بابا لدرو جمجمة صغيرة، ربما تكون مأخوذة من جثة طفل، قبل أن يلطخ جبهته برماد مبلل.

سأل درو: "ماذا يفعل بحق الجحيم؟ لم أحمل جمجمة بشرية من قبل، هذا جنون، لا أعرف كيف أفكر أو ما أشعر به، هم فقط يغطون وجوههم بالرماد والآن وجهي مغطى بالرماد."