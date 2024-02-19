9 جرائم جديدة للاحتلال بحق الفلسطينيين في آخر 24 ساعة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن المجازر الإسرائيلية مازالت متواصلة في حق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتكاب قوات الاحتلال لـ9 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية، وخلفت أكثر من 107 شهداء، فضلا عن مئات المصابين والجرحى.

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة في «جولة المراسلين»، من تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المجازر ارتكبت في كل أحياء ومحافظات قطاع غزة، ورفح الفلسطينية كان لها نصيب من غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية التي طالت منطقة ميراج ووكذلك مدينة خان يونس.

وتابع، أن مدينة خان يونس تشهد توغلا كبيرا للآليات الإسرائيلية العسكرية، التي تقوم بإطلاق قذائفها ورصاصها تجاه كل ما يتحرك داخل هذه المدينة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر كلا من مستشفى الأمل التابعة لجميعة الهلال الأحمر، ومجمع ناصر الطبي.