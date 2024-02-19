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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الجاليات الفلسطينية: الاحتلال ظهر على حقيقته ولن تمر سنوات معدودة إلا وسيزول

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال واثق سعادة رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ظهر على حقيقته، مشددًا على أن ظلمه وجبروته وكل من يدعم الاحتلال في دول العالم، مثل أمريكا والدول الأوروبية أصحاب راية الديموقراطية المزيفة إلى زوال.

وأضاف "سعادة"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد: "قد لا تمر سنوات معدودة وسينتهي وسيزول هذا الاحتلال، لقد انكشف على حقيقته وعنصريته وصهيونيته وإجرامه، وقرارات محكمة العدل الدولية تعني لنا الكثير".

وتابع: "يجب وقف المجازر الإسرائيلية التي ترتكبها بدعم أمريكي وأوروبي، والجاليات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني تشارك مع الجاليات الأخرى في لاهاي في الحراك الجماهيري الذي لم ينقطع في هولندا وأوروبا، وعلى مدار أيام الأسبوع هناك وقفات تضامن في محطات القطار بلاهاي وأمستردام ومدن أخرى لإظهار الصوت الفلسطيني، وهو صوت العدالة، ولتبيان حقائق الجرائم الإسرائيلية". 
 

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