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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الملا يؤكد جاهزية قطاع البترول لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبي

صدى البلد

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عدداً من اللقاءات والمباحثات  الثنائية  خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES2024  ، حيث عقد الوزير جلسة مباحثات مع المهندس فرحات بن قدارة رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية والوفد المرافق لبحث فرص مساهمة شركات قطاع البترول المصرية في تنفيذ المشروعات البترولية في ليبيا الشقيقة في ضوء توجهها لتكثيف الأنشطة والمشروعات خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد المهندس طارق الملا جاهزية قطاع البترول من خلال شركاته المتخصصة لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبي في تنفيذ المشروعات داخل ليبيا ، كما أكد على جاهزية مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول لتدريب الأشقاء الليبيين في ضوء طلب الجانب الليبي التعاون في هذا الصدد.

 

ومن جانبه أكد رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية على وجود فرص ومجالات عديدة للتعاون مع مصر في تنفيذ المشروعات النفطية داخل ليبيا وخاصة مع وجود مساهمات سابقة متميزة للشركات المصرية البترولية في تنفيذ المشروعات ، كما أعرب عن رغبة الجانب الليبي في بحث فرص الاستعانة بخدمات الشركات المصرية في مجال حفر آبار النفط والغاز حيث يتم تكثيف أعمال الإنتاج وطرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف.

 

وشهدت المباحثات الاتفاق على عقد اجتماع غداً للجانب الليبي مع شركات قطاع البترول المصرية المتخصصة في تنفيذ المشروعات وتضم إنبي وبتروجت وصان مصر وبترومنت  لاستعراض الفرص المتاحة لدخول الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات.


*الملا يبحث التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في الانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات*

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ديته يول يورجنسون مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي ، لبحث أوجه التعاون المشترك في مشروعات الانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات.

 

وأكد الملا أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي مع مصر فى كثير من المشروعات الحيوية ، لافتاً إلى أهمية توفير الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية للإسراع فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي.

 

وتناول اللقاء أهمية وضع خارطة طريق لتنفيذ مشروعات التعهد العالمي لغاز الميثان في مجال البترول والغاز فى مصر بالتعاون مع الشركات الأوروبية والبنك الدولي.

 

ومن جانبها ، أوضحت مديرة إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي أن مصر لديها إمكانات كبيرة في الطاقة المتجددة ويمكن استغلالها والتوسع فى مشروعاتها، لافتة إلى أن هناك اجتماعات دورية لوضع مسار للعمل وجذب الاستثمارات فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر.

 

*بكتل العالمية تتطلع لزيادة التعاون مع مصر* 
والتقى الوزير مع وفد شركة بكتل والذى ضم ريتشارد ويل مدير التكرير والبتروكيماويات ، وجوستن سيبرل الرئيس الإقليمى لمناطق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وكريم الدسوقي مدير شركة بكتل مصر وعماد خضير مدير الشئون التجارية والتعاقدات.


وأكد الملا أهمية التعاون البناء والشراكة المستمرة بين الجانبين وخاصة فى مجالات التحول الطاقى وإزالة الكربون حيث يتعاون الجانبان فى 28 مشروعاً قائماً بالفعل خاصة بإزالة الكربون وأن مصر نجحت فى تحقيق قصص نجاح فيما يخص إزالة الكربون  ، كما أكد على أهمية تدقيق الدراسات الخاصة بوضوح المشروعات المطلوب تمويلها وعرضها على مؤسسات التمويل الدولية .

 

وأعرب وفد بكتل عن سعادته بمستوى التعاون مع مصر وتطلع الجانبين المستمر لزيادته وتلاقى الرؤى نحو تعظيم الإمكانيات الذى تشهده الفترة الحالية ، وقدم الوفد دعوة للوزير لافتتاح أول مدرسة خاصة بالسلامة وإدارة المخاطر فى العين السخنة فور الانتهاء منها قريبا .

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