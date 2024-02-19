عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقرير عن الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.. فيديو

صدى البلد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في التقرير أن يوجد اليوم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 نظام قانوني وسياسي مزدوج مفرط في التمييز.

كما يمنح النظام الإسرائيلي الامتيازات لـ 700 ألف يهودي يعيشون في 300 مستوطنة غير قانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأوضح التقرير أن النظام الإسرائيلي أجبر أكثر من 3 ملايين فلسطيني على العيش في نفس المساحة التي يعيش فيها 700 ألف مستوطن إسرائيلي مع فصلهم بجدران ونقاط تفتيش.

وتابع: هناك مليونين آخرين من الفلسطينيين يعيشون في قطاع غزة والتي توصف بالسجن المفتوح إضافة لتفاقم سوء الأوضاع عقب 7 أكتوبر الماضي، النظام السياسي الإسرائيلي يتبنى عن قصد الأولوية في الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية الأساسية لمجموعة دون الأخرى.

وجاء ايضًا أن هيمنة اليهود الإسرائيليين على إسرائيل وفلسطين أصبحت أكثر توطيدًا عندما أصدر الكينست قانون الدولة القومية 2018 معلنًا إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، كما حصر هذا النظام الفلسطينيين بتقييد حقهم في التصويت أو الانتقال إلى إسرائيل، وفصل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

3 سيارات إطفاء| النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق الموسكي

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ترشيحاتنا

صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الثانية من قوافل أبواب الخير

مصر للطيران تلغي رحلتين إلى ألمانيا بسبب إضراب العمال في مطار ميونخ

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تعلن القبض على قاتـ.لي الضابط اليمني

رجلان و3 ستات.. سقوط المتهمين بقـ.تل مسؤول عسكري يمني في بولاق الدكرور

أخبار التوك شو| مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه.. والأرصاد تبشر بحالة الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق انذار لـ"آسر ياسين"

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

بشعر مجعد.. هنادي مهنا تبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية

فيديو

ذراعه مكسور.. محمد منير يحيي حفلا في ليالي سعودية مصرية بالأوبرا.. فيديوجراف

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

اعرف قيمة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات مارس 2024 | فيديو

بعد 4 سنوات خصام.. انتهاء الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ