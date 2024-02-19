تقرير عن الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في التقرير أن يوجد اليوم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 نظام قانوني وسياسي مزدوج مفرط في التمييز.

كما يمنح النظام الإسرائيلي الامتيازات لـ 700 ألف يهودي يعيشون في 300 مستوطنة غير قانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأوضح التقرير أن النظام الإسرائيلي أجبر أكثر من 3 ملايين فلسطيني على العيش في نفس المساحة التي يعيش فيها 700 ألف مستوطن إسرائيلي مع فصلهم بجدران ونقاط تفتيش.

وتابع: هناك مليونين آخرين من الفلسطينيين يعيشون في قطاع غزة والتي توصف بالسجن المفتوح إضافة لتفاقم سوء الأوضاع عقب 7 أكتوبر الماضي، النظام السياسي الإسرائيلي يتبنى عن قصد الأولوية في الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية الأساسية لمجموعة دون الأخرى.

وجاء ايضًا أن هيمنة اليهود الإسرائيليين على إسرائيل وفلسطين أصبحت أكثر توطيدًا عندما أصدر الكينست قانون الدولة القومية 2018 معلنًا إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، كما حصر هذا النظام الفلسطينيين بتقييد حقهم في التصويت أو الانتقال إلى إسرائيل، وفصل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.