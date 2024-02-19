في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تعلن القبض على قاتـ.لي الضابط اليمني

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن الجيزة أمس الاحد 18 فبرايرالجارى بشأن عثور أحد الأشخاص "يمنى الجنسية" على جثة (شقيقه) بداخل شقته مع وجود بعثرة في محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من رمضان م ب ع 29 سنة سائق ومقيم المنيرة الغربية بالجيزة، سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سلاح بدون ترخيص، سرقة ، إتلاف عمد"، وعبدالرحمن أ ش م 19 سنة خراط ومقيم الطوابق بالجيزة وإسراء ص م ع 22 سنة ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر بالقاهرة وسهير ع م ع 17 سنة ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم عقب تقنين الإجراءات ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الحادث وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجنى عليه وإتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين ، واستغلا إستضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجارى وقاما بدس أقراص منومة له داخل مشروب فى محاولة لتخديره ، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه ، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، واستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

وارشد المتهمين عن ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين، كما تم ضبط المدعوة/ أية ر م، 23 سنة ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (إبنة زوجة / المتهم الأول "سبق إتهامها فى قضية مخدرات") لإخفائها جزء من المسروقات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.