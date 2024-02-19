عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليونان تقود عملية الدرع الأوروبية في البحر الأحمر.. فيديو

البحر الأحمر
البحر الأحمر

قال مراسل القاهرة الإخبارية، عبدالستار بركات، إن اليونان تقود عملية أوروبية تسمى درع السماء بهدف حماية السفن، وتعيين "ديندياس" قائدا لهذه العملية ومقرها مدينة لاريسا وسط اليونان، موضحا أنه يوجد في هذه المدينة بعض القواعد العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد إطلاقها .. الاتحاد الأوروبي يكشف حدود عملية "أسبيدس" في البحر الأحمر

رسميًا .. الاتحاد الأوروبي يطلق مهمته البحرية في البحر الأحمر

وأضاف المراسل أنّ هذه العملية لحماية ممرات الشحن الدولي الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن وضمان حرية الملاحة في المنطقة، وتأمين حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية وغيرها من السلع إلى مختلف الوجهات والسكان في جميع أنحاء العالم.  

تابع أنّ وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس في اجتماع للاتحاد الأوروبي طالب أن تكون اليونان هي القائدة لهذه العملية بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن هذه العملية  والموافقة على هذا اللأمر، لافتا إلى أن تشارك في هذه العملية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا لتتكامل مع عملية حارس الازدهار.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أنه وفقا لوسائل الإعلام والشارع اليوناني والدوائر السياسية هناك رفض كبير لمشاركة اليونان بإرسال الفرقاطة إلى البحر الأحمر، ومطالبة عدم التدخل في هذا الأمر، والمطالبة بالحرية لفلسطين وعدم تنفيذ أوامر الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة فيما يخص هذا الأمر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

3 سيارات إطفاء| النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق الموسكي

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ترشيحاتنا

صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الثانية من قوافل أبواب الخير

مصر للطيران تلغي رحلتين إلى ألمانيا بسبب إضراب العمال في مطار ميونخ

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تعلن القبض على قاتـ.لي الضابط اليمني

رجلان و3 ستات.. سقوط المتهمين بقـ.تل مسؤول عسكري يمني في بولاق الدكرور

أخبار التوك شو| مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه.. والأرصاد تبشر بحالة الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق انذار لـ"آسر ياسين"

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

بشعر مجعد.. هنادي مهنا تبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية

فيديو

ذراعه مكسور.. محمد منير يحيي حفلا في ليالي سعودية مصرية بالأوبرا.. فيديوجراف

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

اعرف قيمة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات مارس 2024 | فيديو

بعد 4 سنوات خصام.. انتهاء الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ