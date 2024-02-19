اليونان تقود عملية الدرع الأوروبية في البحر الأحمر.. فيديو

قال مراسل القاهرة الإخبارية، عبدالستار بركات، إن اليونان تقود عملية أوروبية تسمى درع السماء بهدف حماية السفن، وتعيين "ديندياس" قائدا لهذه العملية ومقرها مدينة لاريسا وسط اليونان، موضحا أنه يوجد في هذه المدينة بعض القواعد العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المراسل أنّ هذه العملية لحماية ممرات الشحن الدولي الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن وضمان حرية الملاحة في المنطقة، وتأمين حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية وغيرها من السلع إلى مختلف الوجهات والسكان في جميع أنحاء العالم.

تابع أنّ وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس في اجتماع للاتحاد الأوروبي طالب أن تكون اليونان هي القائدة لهذه العملية بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن هذه العملية والموافقة على هذا اللأمر، لافتا إلى أن تشارك في هذه العملية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا لتتكامل مع عملية حارس الازدهار.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أنه وفقا لوسائل الإعلام والشارع اليوناني والدوائر السياسية هناك رفض كبير لمشاركة اليونان بإرسال الفرقاطة إلى البحر الأحمر، ومطالبة عدم التدخل في هذا الأمر، والمطالبة بالحرية لفلسطين وعدم تنفيذ أوامر الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة فيما يخص هذا الأمر.