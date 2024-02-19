محافظ شمال سيناء يوجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ السلع

وجه محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية في المجمعات والمحلات ومستودعات البوتاجاز وتشكيل لجان للمرور عليها والإشراف على توفير السلع وبيعها للجمهور بالسعر الرسمي.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ شمال سيناء اليومالاثنين معرض "أهلا رمضان بالعريش"، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم وتوفير السلع اللازمة للمواطنين بهذه المناسبة.

وأكد المحافظ ، في بيان له ، أن إقامة معرض "أهلا رمضان" في مدينة العريش يتزامن معه معارض أخرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة وذلك لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأضاف شوشة أن المعرض يقدم السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية لمجابهة التضخم وحصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة في مكان واحد وبتخفيضات كبيرة.

ومن جانبه .. قال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء رأفت العبد إن المعرض مستمر حتي نهاية الشهر الكريم بمشاركة عدد من العارضين لتوفير مختلف السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم..مؤكدا أن الأسعار في المعرض مناسبة لجميع المواطنين.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع عدد من الشركات وتجار الجملة للمشاركة في المعرض لتوفير مستلزمات شهر رمضان المبارك، والعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين.

