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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة العريش: نتخذ خطوات رائدة لمواكبة المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش

أكد رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، سعي الجامعة الدؤوب نحو مواكبة المعايير العالمية في برامجها العلمية، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة من وظائف المستقبل عبر خطوات استراتيجية تُنفذها الجامعة على أرض الواقع. 


وأشار رئيس الجامعة -في بيان اليوم الاثنين- إلى أهمية دور الجامعات في استشراف المستقبل والاستعداد له، وذلك من خلال تقديم تعليم عالي الجودة وبرامج تعليمية مميزة تتوافق مع متطلبات العصر، موضحا أن جامعة العريش حللت الواقع ووضعت خططا مستقبلية تلبي متطلبات الوظائف الجديدة التي يتطلبها سوق العمل المحلي والعالمي.


وأكد أن الجامعة تُقدم العديد من البرامج المتميزة التي تتصف بالتميز والحداثة والعالمية، وتُحدث نقلة تعليمية لمستقبل أفضل ، لافتا إلى أن هذه البرامج تُركز على تخريج كوادر فنية مدربة على التعامل مع مختلف التحديات، بما في ذلك المشكلات البيئية المتنوعة، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة من وظائف المستقبل لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.


وأوضح رئيس جامعة العريش أن هذه الخطوات تُعدّ من أهم الخطوات التي تتخذها الجامعة كونها خطوات رائدة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر، وتُعزز من قدرة الجامعة على مواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات.
 

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