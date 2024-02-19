الجيش الأوكراني يرجح مقتل قائد الطائرة الروسية Su-35

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية الفريق ميكولا أوليشوك اليوم الاثنين إنه من المحتمل أن يكون قائد الطائرة المقاتلة الروسية Su-35 قد مات، حيث يجري التحقيق في مصير طاقم الطائرة Su-34.

أوضح الفريق ميكولا أوليشوك أن رجال الإنقاذ الروس ابلغوا أن طيار الطائرة Su-35 ينجرف "وجهه للأسفل" في بحر آزوف، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار إلى أن نظام Cospas-Sarsat يخبرنا مرة أخرى بمكان البحث عن طاقم الطائرة Su-34 ونحن نعمل على قال.

يذكر أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت طائرتين روسيتين، ووفقًا للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، كانت الطائرة قاذفة مقاتلة من طراز Su-34 وطائرة مقاتلة من طراز Su-35S هاجمت مواقع القوات الأوكرانية بالقنابل الموجهة.