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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بجمعية الكتاب والنقاد.. حفل توقيع كتاب "فهم السينما" الأربعاء

كتاب فهم السينما
كتاب فهم السينما

تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة في السابعة مساء الأربعاء الموافق ٢١ فبراير الجاري حفل توقيع كتاب " فهم السينما" للكاتب يسري منصور وتدير اللقاء الناقدة مرفت عمر بمقر الجمعية بشارع عرابي وسط البلد القاهرة .

يستعرض خلاله الكاتب رؤيته للحالة السينمائية في مصر والعالم خلال السنوات الأخيرة ودوافعه لإصدار أحدث كتبه الذي تناول عددا من المقالات النقدية لعينة من الأفلام السينمائية، وكيف تعامل معها النقاد وصناع السينما.

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يذكر أن الكاتب يسري منصور المقيم حاليا في سنغافورة صدر له عددا من المطبوعات منها كتاب شاي بالزنجبيل وكتاب برهان المحبةوكتاب فهم السينما وكتاب سنغافورة-بناء الدولة وإعداد الإنسان والمجتمع .

كما كتب وأخرج عددا من الأفلام السينمائية ومنها الفيلم التسجيلي الطويل "القذارة بالخارج"و فيلم "زواج شريفة".

يذكر أن يسري منصور هو كاتب وباحث سنغافوري الجنسية من أصل مصري، يعيش ويعمل سنغافورة منذ العام 1992 ،وعمل في مجال السياحة لسنوات ثم عمل مدرس في دراسات الثقافة واللغة العربية في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية والاستراتيجية بجامعة نانيانج بسنغافورة وحاليا يعمل مترجما معتمد لدى العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في سنغافورة ومازال يمارس تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها.

الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الأمير أباظة الناقد الأمير أباظة جمعية كتاب ونقاد السينما كتاب فهم السينما

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