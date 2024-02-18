مسلسلات رمضان 2024.. غضب ابن محمود البزاوى بسبب بوستر كوبرا| تفاصيل

حالة من الغضب انتابت أكرم ابن الفنان محمود البزاوى بسبب عدم وجود والده على بوستر مسلسل "كوبرا" المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وقال ابن محمود البزاوي: “بعد إذن الـmbc في ممثل اسمه محمود البزاوي عامل دور كبير في المسلسل، يعني بما إن ضيوف الشرف على البوستر فـ ياريت يكون موجود يعني”.

مسلسل كوبرا

وطرح الفنان محمد عادل إمام البوستر التشويقي لمسلسل “كوبرا” ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للمسلسل من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقًا: “بعد غياب سنتين عن المسلسلات.. يسعدني أقدم لكم كوبرا على شاهد وقنوات إم بي سي ، رمضان 2024 إن شاء الله ".

وأعلنت منصة شاهد عن استعدادها لعرض مسلسل “كوبرا” للفنان محمد عادل إمام بعد أيام من حالة الجدل التى أثارها المسلسل بسبب توقفه أكثر من مرة.

وطرحت شاهد البوستر الدعائي للمسلسل استعدادا لعرضه بشكل رسمي في موسم رمضان 2024.

ونفت قناة mbc مصر الفضائية، ما تردد عن إيقاف مسلسل الفنان محمد إمام الجديد “كوبرا”، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وكتبت قناة mbc مصر الفضائية، في منشور لها عبر تطبيق “إنستجرام”: «المنتج حسن عسيري ينفي إيقاف مسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام، مؤكدا استمرار التصوير بوتيرة متسارعة».