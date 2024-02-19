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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد عقود من اغتياله.. رجل عصابة يكشف قـ.اتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي

صدى البلد

كشف مايكل فرانزيس، رجل العصابات السابق، لصحيفة ديلي ستار البريطانية أنه يعرف من قتل الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي.

وأوضح فرانزيس، الذي كان سابقًا قائدًا في عائلة الجريمة سيئة السمعة في نيويورك، أن وكالة الاستخبارات المركزية طلبت من المافيا المساعدة في ترتيب عملية الاغتيال المروعة.

ويقول فرانزيس: "سآخذ هذا السر معي إلى القبر.. أنا أعلم هذا على وجه اليقين وستظهر هذه المعلومات في النهاية - لقد جاؤوا إلينا للمساعدة في اغتيال جون إف كينيدي."

وبالعودة إلى الثمانينيات، كان فرانزيس أحد أغنى رجال العصابات في الولايات المتحدة، حيث كان يحصل على 8 ملايين دولار في الأسبوع من خلال صفقات مشبوهة.

ويقول إن القوة الهائلة للمافيا جعلت وكالات حكومية أمريكية تطلب منهم المساعدة في كثير من الأحيان، بدءًا من الحرب العالمية الثانية وحتى محاولة التخلص من الزعيم الكوبي فيدل كاسترو.

تم إطلاق النار على كينيدي في 22 نوفمبر 1963، أثناء سفره عبر دالاس، تكساس، في سيارة ليموزين مكشوفة.

وبحسب الحكم الرسمي، فإن القاتل هو لي هارفي أوزوالد، باستخدام بندقية وهو مختبئ في مبنى قريب وبتصرف فردي، لكن فرانزيس يدعم نظرية المؤامرة التي تقول أن هناك ما هو أكثر من ذلك.

ويضيف: "سمعت طوال حياتي من الأشخاص المناسبين أن الأمر كان ضربة للمافيا، وستكتشف ذلك عندما يفرجون أخيرًا عن الوثائق السرية، في كل مرة يفترض أن يفرجوا عنها - كل 25 عامًا - يتوقفون فجأة."

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