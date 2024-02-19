أول تعليق من إسلام حافظ على شائعة وفاته| خاص

احتفل صناع فيلم عيسى، ببدء أول يوم تصوير بحضور أبطال العمل (خالد الصاوي، محمود حجازي، رنا رئيس، نانسي صلاح، أحمد سلامة) للمنافسة به خلال عام 2024.

وكشف الفنان إسلام حافظ فى لقاء مع موقع صدي البلد، أن فيلم عيسى من الأفلام المهمة جدا وأنه يجسد دور مميز و مختلف عما قدمه سابقآ، معربا عن سعادته بالمشاركة في الفيلم مع الفنان خالد الصاوي، قائلا: “أستاذ خالد الصاوي أستاذي والعمل معه ممتع جدا”.

وعن شائعه وفاتة التي ترددت قبل عدة أشهر، قال إسلام حافظ: "أنا ما رضيتش اتكلم عنها في وقتها لأنه كان موضوع غريب جدا”، وتابع أنه لم يبعد عن التأليف ولدية العديد من الأعمال.

كما كشف إسلام حافظ، أنه يستكمل تصوير دوره في مسلسل بدون سابق انذار والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

مسلسل بدون سابق انذار

مسلسل "بدون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، إسلام حافظ، وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، ويعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024

فيلم عيسى

وتدور احداث فيلم عيسي في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض و التشويق ، أحداثة تحمل في نهايتها عدد من الصدمات و المفاجأت.

فيلم عيسى من بطولة مينا مسعود، خالد الصاوي، احمد سلامه ، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، إسلام حافظ، سامي مغاوري عدد كبير من الفنانين، ومن تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبدالعزيز.