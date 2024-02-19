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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التفاصيل الكاملة لـ مق.تل مسئول عسكري يمني داخل شقة في بولاق الدكرور

المتهمون
المتهمون

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل كاملة لواقعة قتل مسئول يمني الجنسية داخل شقته بمحافظة الجيزة ، والقت القبض علي المتورطين في الحادث.

تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص "يمنى الجنسية" بعثوره على جثة شقيقه بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم رجلين وسيدتان ، تم ضبطهم.

وإعترفوا بإرتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجنى عليه وإتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين ، وقد إستغلا إستضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجارى وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره ، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه .

وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، وإستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية -  بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين.

تم ضبط ربة منزل سن 23 - ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة هي إبنة زوجة / المتهم الأول"سبق إتهامها فى قضية مخدرات" لإخفائها جزء من المسروقات .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة.

محافظة الجيزة مسئول يمني مديرية امن الجيزة واقعة قتل يمني الجنسية

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