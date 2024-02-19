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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على رضيع ملقى بأحد الشوارع بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

عثر أحد المواطنين بمحافظة الدقهلية على  لقيط حديث الولادة ملقى بأحد شوارع بنى عبيد  وقام بإبلاغ مركز الشرطة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة بني عبيد من عامل يدعى  “إبراهيم” ،48 عاما، مقيم قرية الجمايلة دائرة المركز بعثوره على رضيع  لقيط حديث الولاد عمره يوم واحد تقريبا أثناء سيره بأحد شوارع  بني عبيد .


انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بني عبيد الى المكان و تبين ان المولود ذكر يرتدي ملابس أطفال والحالة الصحية جيدة ولا يوجد به إصابات .


تم  إيداع الرضيع  بحضانة مستشفى دكرنس العام، لتقديم الرعاية اللازمة له، وجار كشف هوية اسرته
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم على النيابة العامة .

 

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