العثور على رضيع ملقى بأحد الشوارع بالدقهلية

عثر أحد المواطنين بمحافظة الدقهلية على لقيط حديث الولادة ملقى بأحد شوارع بنى عبيد وقام بإبلاغ مركز الشرطة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة بني عبيد من عامل يدعى “إبراهيم” ،48 عاما، مقيم قرية الجمايلة دائرة المركز بعثوره على رضيع لقيط حديث الولاد عمره يوم واحد تقريبا أثناء سيره بأحد شوارع بني عبيد .



انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بني عبيد الى المكان و تبين ان المولود ذكر يرتدي ملابس أطفال والحالة الصحية جيدة ولا يوجد به إصابات .



تم إيداع الرضيع بحضانة مستشفى دكرنس العام، لتقديم الرعاية اللازمة له، وجار كشف هوية اسرته

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم على النيابة العامة .