عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أرباحه لا تراها الدولة.. برلمانية تطالب بتقنين التوك توك

التوك توك
التوك توك

تناولت النائبة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ ببحث فكرة تقنين التوك توك و قالت خلال الجلسة العامة للشيوخ  أنه اقتصاد موازي لكن لا تراه الدولة، موضحة ان التقنين يتصدى لفكرة العشوائية محذرة من التسبب في حوادث.

متخافيش هتجوزك| تفاصيل مثيرة بواقعة فتاة الوايلي وسائق التوك توك

لامس أجزاء حساسة.. القصة الكاملة لـ فتاة الوايلي وسائق التوك توك

 التوك توك اقتصاد موازي

و عقبت  المهندسة منى حسن قطب نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التوك توك يوفر فرص عمل، لكن ليس هناك شروط للترخيص، قائلة:" لا شك أن التوك توك اقتصاد موازي وأرباحه لا تراها الدولة، لكنه موجود، وهناك أسر تحتاجه.

وأكدت على ضرورة وجود  معايير واضحة و مواصفات  لمن  يقود التوك توك، قائلة:" أتمني يكون هناك منظومة متكاملة للتوكتوك، نعيشها وننفذها".

التوك توك النائبة سلوى الحداد مجلس الشيوخ النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

موضوعات متعلقة

متخافيش هتجوزك| تفاصيل مثيرة بواقعة فتاة الوايلي وسائق التوك توك

أبرزها التوك توك والتعدي على الشوارع.. تحرك برلماني بسبب العشوائية بالهرم وفيصل

ترشيحاتنا

الأرصاد تُحذر من "الثلاثاء المُتقلب".. شبورة وأمطار على مناطق مختلفة

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

وحش الفئة المتوسطة.. أقوى موبايل شاومي للشباب بإمكانات جبارة

روسيا تكشف عن دولة في أمريكا اللاتينية تريد دخول البريكس كـ«شريك»

الرياضة تنافس شريف.. متحدث الزمالك يكشف تفاصيل زيارة مجلس إدارة الأهلي

تطور خطير فعله الاحتلال.. الكشف عن تعرض فتيات فلسطينيات للإعدام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

لازم نخلى بالنا منهم .. هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للاكتئاب

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ