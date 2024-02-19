أرباحه لا تراها الدولة.. برلمانية تطالب بتقنين التوك توك

تناولت النائبة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ ببحث فكرة تقنين التوك توك و قالت خلال الجلسة العامة للشيوخ أنه اقتصاد موازي لكن لا تراه الدولة، موضحة ان التقنين يتصدى لفكرة العشوائية محذرة من التسبب في حوادث.

التوك توك اقتصاد موازي

و عقبت المهندسة منى حسن قطب نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التوك توك يوفر فرص عمل، لكن ليس هناك شروط للترخيص، قائلة:" لا شك أن التوك توك اقتصاد موازي وأرباحه لا تراها الدولة، لكنه موجود، وهناك أسر تحتاجه.

وأكدت على ضرورة وجود معايير واضحة و مواصفات لمن يقود التوك توك، قائلة:" أتمني يكون هناك منظومة متكاملة للتوكتوك، نعيشها وننفذها".