متخافيش هتجوزك| تفاصيل مثيرة بواقعة فتاة الوايلي وسائق التوك توك

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، سائق توك توك متهم لادانته بهتك عرض فتاة أثناء استقلالها التوكتوك معه بالحبس 6 أشهر في منطقة الوايلي.



وجاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهم "م . أ " سائق توكتوك تعدي علي الفتاة "ك.ط" أثناء استقلالها معه التوك توك خاصته لتوصيلها إلى أحد الأسواق بدائرة قسم شرطة الوايلي.

البداية..

عندنا تلقي قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا من فتاة تتهم سائق توك توك بهتك عرضها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.

وبمواجهة، المتهم أنكر هتك عرضها،قائلا:"معملتش فيها حاجة كل اللي حصل قلتلها انتي جامدة لقيتها مرة واحدة صرخت ونزلت فيا ضرب ".



وبسؤال الفتاة المجني عليها قالت، إن المتهم تحرش بها بعد أن أوقف التوك توك ونزل إليها تحسس عنوة مناطق حساسة من جسدها قائلًا لها " متخافيش هتجوزك ".