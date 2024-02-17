إخلاء سبيل صاحبة تريند الشارع اللي وراه والنيابة تستأنف على القرار

قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل البولوجر سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تخالف قيم الأسرة المصرية وسب وقذف والدها فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.



وكانت جهات التحقيق بالقاهرة، فتحت تحقيقات موسعة في قضية البلوجر سوزي الأردنية والتي وجهت لها عدة اتهامات سب والدها في عدة مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل تيك توك، كما وجهت لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح.

كما أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بتحريز فيديو المعروف بـ الشارع اللي وراه والذي حوى على العديد من السباب والشتائم من قبل المتهمة على والدها و تحريز 7 مقاطع فيديو مخلة ضبطت على هاتفها المحمول، وأقرت سوزي الأردنية بتصوير تلك المقاطع، وحذفت فيديو الشارع اللي وراه، كما طلبت تقرير تكنولوجيا المعلومات عن مطابقة بصمة الصوت والوجه لسوزي الأردنية بالفيديوهات المضبوطة دون وجود أي تلاعب فيها.

جاء خلال التحقيقات بسؤال النيابة العامة عن ما تقتضيه سوزي الأردنية من أرباح خلال حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي ، فقالت "أنا باخد بالدولار" .



أفعال تثير الفجور والدعارة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه خلال تواجدها بمطعم في شبرا مصر وذلك بعد تقديم بلاغات كثيرة ضدها لقيامها بترويج لأفعال تثير الفجور والدعارة وتم اقتيادها إلى قسم شرطة الساحل وحجزها على التحريات لاتهامها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وسب والدها على الهواء واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح .

عقوبات نشر الفسق والفجور

تنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".