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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحيطان وقعت | حريق هائل يلتهم شقة سوزي الأردنية

صدى البلد

شب، منذ قليل، حريق  بمنزل البلوجر سوزي الأردنية اتلف محتويات شقتها بالكامل دون وقوع خسائر في الأرواح.

وقال والد، سوزي إن الحريق التهم واتلف جميع محتويات الشقة وتأثرت جدران الشقة من قوة النيران.

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إخلاء سبيل صاحبة تريند الشارع اللي وراه والنيابة تستأنف على القرار

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أول ظهور للأشقاء الـ4 المتهمين بإنهاء حياة جارهم في أوسيم

وكان قاضي المعارضات، قرر إخلاء سبيل البولوجر سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تخالف قيمالأسرة المصرية وسب وقذف والدها فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

وفتحت جهات التحقيق بالقاهرة، تحقيقات موسعة في قضية البلوجر سوزي الأردنية والتي وجهت لها عدة اتهاماتسب والدها  في عدة مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل تيك توك، كما وجهت لها تهمة استغلالشقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح.

كما أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بتحريز فيديو المعروف بـ الشارع اللي وراه والذي حوى على العديد من السبابوالشتائم من قبل المتهمه على والدها و تحريز 7 مقاطع فيديو مخلة ضبطت على هاتفها المحمول، وأقرت سوزيالأردنية بتصوير تلك المقاطع، وحذفت فيديو الشارع اللي وراه، كما طلبت تقرير تكنولوجيا المعلومات عن مطابقةبصمة الصوت والوجه لسوزي الأردنية بالفيديوهات المضبوطة دون وجود أي تلاعب فيها.

وجاء خلال التحقيقات بسؤال النيابة العامة عن ما تقتضيه سوزي الإردنية من أرباح خلال حسابتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي ، فقالت "أنا باخد بالدولار" .

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بسبب جحش| بدء محاكمة الأشقاء المتهمين بإنهاء حياة شخص في أوسيم

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بسبب الجحش| قبل بدء المحاكمة.. تفاصيل جريمة الأشقاء في أوسيم


أفعال تثير الفجور والدعارة..

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه خلال تواجدها بمطعم في شبرا مصر وذلك بعد تقديم بلاغات كثيرة ضدها لقيامها بترويج لأفعال تثير الفجور والدعارة وتماقتيادها إلى قسم شرطة الساحل وحجزها على التحريات لاتهامها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وسب والدها علىالهواء واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح .


عقوبات نشر الفسق والفجور..

تنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

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