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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر في إندونيسيا يشارك في متابعة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية

السفير ياسر الشيمي
السفير ياسر الشيمي

شارك السفير ياسر الشيمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية اندونيسيا، في البرنامج الذي نظمته لجنة الانتخابات العامة في اندونيسيا KPU لمتابعة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية يوم 14 فبراير الجاري، بناءً على الدعوة التي تلقتها في هذا الصدد الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية.

وتتقدم وزارة الخارجية المصرية في هذه المناسبة بالتهنئة للشعب الاندونيسي الصديق على إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمحلية فى ضوء القواسم الثقافية المشتركة وعلاقات الصداقة التاريخية والتعاون الوثيق الممتد بين البلدين الصديقين.

وتتطلع وزارة الخارجية المصرية للعمل مع المؤسسات الاندونيسية المُنتخبه لتعزيز أواصر التنسيق والتعاون بين البلدين.

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