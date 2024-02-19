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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ: الكشف على 992 حالة بقرية بني بكار ضمن "حياة كريمة"

رئيس الجامعة الدكتور
رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، القافلة الطفولية الطبية التوعوية الترويحية لجوالي جامعة كفر الشيخ، اليوم/الاثنين/، إلى قرية بني بكار التابعة لمركز مطوبس، وعدد من القرى المجاورة قرى "حياة كريمة".


وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي - فى بيان - إن القافلة أسفرت عن الكشف على 992 حالة، وتأتي في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030.


وأشار إلى أنه جرى الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت عيادة الأطفال الطبية التخصصية، عيادة طب الفم والأسنان، عيادة التمريض لقياس السكر والضغط والسمنة والنحافة والقزامة والتوعية الأسرية، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.


كما تم تنفيذ العديد من الفعاليات بالقافلة الطفولية الطبية التوعوية الترويحية لجوالي جامعة كفر الشيخ، والتي ضمت ألعابًا كشفية ترويحية وهدايا تذكارية تم توزيعها على أطفال القرية، بالإضافة إلى عقد 5 ندوات توعوية ضمن حملة التوعيه بخطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وكيفية التعامل مع ولي الأمر المدخن، ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات والتي شارك فيها عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مع شباب أسرة الجوالة بالجامعة.
 

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