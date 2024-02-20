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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبق لبناني شهير.. طريقة عمل الباذنجان البانيه

طريقة عمل الباذنجان
طريقة عمل الباذنجان البانيه

تصاب ربة المنزل بالملل غالبا من تكرار إعداد أصناف الطعام لأسرتها وتبحث دائما عن كل ما هو جديد فى عالم الطبخ، لذلك نقدم لك طبق لبناني شهير وهو الباذنجان البانيه .

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إليك طريقة عمل الباذنجان البانيه، وهو طبق لذيذ وشهي من المطبخ اللبناني، للشيف هدي زعرب .

مكونات عمل الباذنجان البانيه

3-4 باذنجان متوسط الحجم
500 جرام من لحم البقر المفروم
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
3 فصوص ثوم، مفرومة
2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
2 كوب من اللبن الزبادي
2 بيضة
1/2 كوب من الجبنة المبشورة (مثل الجبنة الموتزاريلا أو الجبنة الشيدر)
ملح وفلفل حسب الذوق
2 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم للتزيين

طريقة عمل الباذنجان البانيه

قم بغسل الباذنجان وقطعه إلى شرائح طولية رفيعة، ضع الشرائح في مصفاة ورشها بالقليل من الملح واتركها لمدة 15-20 دقيقة لإزالة المرارة.
سخن الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية.
اشطف الباذنجان تحت الماء البارد لإزالة الملح، وجفف الشرائح بواسطة منشفة ورقية.
ضع الشرائح على صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت، ثم اشويها في الفرن لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح طرية وذهبية اللون. قم بتقليبها من حين لآخر لضمان تسوية النضج.
في مقلاة أخرى، سخن زيت الزيتون على نار متوسطة، ثم أضف البصل والثوم وقلبهما حتى يصبحان ذهبيين.

أضف لحم البقر المفروم إلى المقلاة واطهيه حتى ينضج تمامًا. قم بتفتيت اللحم المفروم أثناء الطهي لضمان عدم وجود كتل كبيرة.
أضف الملح والفلفل حسب الذوق وقلب المكونات جيدًا، ثم ارفع المقلاة عن النار واتركها جانبًا لتبرد قليلاً.
في وعاء، اخفق البيض والزبادي معًا حتى تتجانس المكونات.

في صينية فرن مستطيلة، ضع طبقة من الباذنجان المشوي في القاع، ثم ضع طبقة من خليط اللحم المفروم فوقها، كرر هذه الطبقات حتى يتم استخدام كل الباذنجان واللحم.
صب خليط البيض والزبادي فوق الطبقات، ثم رش الجبنة المبشورة على الوجه.

 قم بوضع الصينية في الفرن المُسخن مسبقًا لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة حتى يتماسك البانيه ويصبح الوجه ذهبيًا ومقرمشًا.
اخرج الصينية من الفرن واتركها لتبرد قليلاً قبل التقديم.
قبل التقديم، رش البقدونس المفروم على الوجه للتزيين.
قدم الباذنجان البانيه كطبق رئيسي ساخن مع الخبز العربي أو الأرز المطبوخ.

عندما تتبع هذه الخطوات، ستحصل على باذنجان بانيه لذيذ ومشبع، يمكنك تعديل الوصفة حسب ذوقك واختيار إضافة التوابل والبهارات التي تفضلها.

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