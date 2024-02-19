أوغندا تعلن إجراء مباحثات مع روسيا للتعاون في قطاع النفط والطاقة النووية

قال وزير الخارجية الأوغندي جيجي أودونجو، اليوم الاثنين، إن أوغندا تناقش التعاون مع روسيا في قطاع النفط والطاقة النووية.

وأضاف أودونجو على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا "نجري الآن مناقشات مع روسيا بشأن كيفية العمل في صناعتنا النفطية،إنهم يدرسون كيف يمكنهم مساعدتنا في بناء مصفاة النفط"، بحسب تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح الوزير الأوغندي أن كمبالا وموسكو يناقشان التعاون في تطوير مصادر الطاقة الأخرى، بما في ذلك الطاقة النووية، مشيرا إلى أن "لدينا مخزون من اليورانيوم، ونحن نناقش كيف يمكننا العمل معًا لاستغلال تلك الموارد".