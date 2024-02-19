لرفع وعي المرأة..مشاركة وحدة سكان مرسى مطروح بمبادرة "حقك تنظمي"

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح عن قيام وحدة السكان بالمدينة بتنظيم ندوة بقرية القصر التابعة للمركز والمشاركة في مبادرة "حقك تنظمي "، لرفع الوعي بمفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال المبادرة الرئاسية لتثقيف الفتيات وسيدات القرية.



وقالت أسماء عاطف مدير وحدة السكان بالمحافظة بأن الندوة ركزت علي التوعية بخطورة الزيادة السكانية، من خلال أهمية تنظيم الأسرة وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج للتأكد من سلامة وصحة الزوجين المقبلين على الزواج.

كما تم استعراض وسائل تنظيم الأسرة وأنواعها وكيفية استخدامها، والحق الإنساني في أن يكون الشخص منتميا لأسرة سليمة صحيا ومتمتعة بكل حقوقها الإنسانية من خلال تنظيم الأسرة بالتعاون مع التثقيف الصحي.

وأضافت مدير وحدة السكان بالمحافظة بأن سيتم تكثيف الندوات واللقاءات للفتيات المقبلات على الزواج لتنظيم الأسرة في المستقبل، طبقا لتعليمات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه أشار محمد صابر مدير وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح بأن الندوة التثقيفية ناقشت تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية والتى تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدة السكان بالمدينة بالكنائس والقري والمصالح الحكومية ومراكز الشباب، لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والتي تنفذها الوزارة لدعم المشاركة المجتمعية في حل المشكلات السكانية التي يتم رصدها في مجتمعنا المحلي.

واضاف ان ذلك ياتى انطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإشراف اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام محافظ مطروح وبتعليمات من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة.