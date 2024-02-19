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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستوى تخصيب قريب من صنع القنبلة النووية بإيران.. وكالة الطاقة الدولية تحذر

رافائيل جروسي
رافائيل جروسي

ذكر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل التخصيب  لليورانيوم بما يتجاوز بكثير احتياجات الاستخدام التجاري المطلوب من عمليات التخصيب.

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الإثنين، إن إيران تواصل التخصيب رغم ضغوط الأمم المتحدة لوقف ذلك.

وذكر  لرويترز، انه بعد أن أطلع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هذا الموضوع، قال مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنه على الرغم من أن وتيرة تخصيب اليورانيوم تباطأت قليلا منذ نهاية العام الماضي، فإن إيران لا تزال تقوم بالتخصيب بمعدل مرتفع يبلغ نحو حوالي سبعة كيلوجرامات من اليورانيوم شهريا بنسبة نقاء 60 %.

وتابع: "إيران تواصل تخصيب اليورانيوم لمستوى يسبق ذلك المطلوب لصنع الأسلحة بقليل".

وأضاف أنه يريد زيارة طهران الشهر المقبل للمرة الأولى منذ عام لإنهاء انجراف إيران بعيدا.
 

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايران لليورانيوم

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