طائرات جيش الاحتلال تسقط قنابل قرب صيدا في جنوب لبنان

قالت هيئة البث الإسرائيلية ان الجيش الصهيوني أسقط قنبلتين قرب صيدا في جنوب لبنان.
وشن الاحتلال غارتين إسرائيليتين على محيط بلدة الغازية جنوبي لبنان كذلك.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستهدف بنية تحتية لحزب الله في هجوم الغازية قرب صيدا.
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قالت هيئة البث الإسرائيلية ان الجيش الصهيوني أسقط قنبلتين قرب صيدا في جنوب لبنان.
وشن الاحتلال غارتين إسرائيليتين على محيط بلدة الغازية جنوبي لبنان كذلك.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستهدف بنية تحتية لحزب الله في هجوم الغازية قرب صيدا.
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