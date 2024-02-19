تحذيرات لبايدن بتخلي طيف واسع من الأمريكيين عن تأييده في الانتخابات المقبلة

حذر مراقبون في واشنطن من خطورة استمرار تجاهل البيت الأبيض لأصوات المجتمع الأمريكي والرافضة للدعم الواسع للاحتلال من أموال دافعي الضرائب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة

وذكر المراقبون أن هذا الاستياء يظهر جليًا من الجميع، وخاصة من الأمريكيين من أصل الأفريقي.

ويندد الامريكيون من أصل افريقي بعدم فرض واشنطن ضغطاً كافياً على إسرائيل لوقف حربها على غزة.

و تمثل الحرب عامل قلق كبير وهو ما اثار الشكوك حول دعمهم للرئيس جو بايدن، في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وقد يؤدي استمرار نهج بايدن إلى بدعمه الواسع لإسرائيل بتخلي الأمريكيين السود عنه.

ويتضامن الأمريكيين الافريقيين حتى من غير المسلمين مع الفلسطينيين بشكل كبير.

وبحسب ما ذكرت صحف أمريكية، فقد خرجت مظاهرات في أمريكا دعما لفلسطين بشكل ضخم غير مسبوق تاريخيا.

