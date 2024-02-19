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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية البريطانية تعلن عن حادث قبالة مدينة المخا باليمن

سفن شحن
سفن شحن

أعلنت  البحرية البريطانية عن وقوع حادث قبالة مدينة المخا غربي اليمن، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.
ونصحت البحرية البريطانية السفن بتوخي الحذر أثناء العبور من هذه المنطقة الدولية.

كما سبق وأن أبلغت شركة أمبري البريطانية عن تعرض سفينة شحن مسجلة في بريطانيا لهجوم في مضيق باب المندب.

وفي  وقت سابق اليوم، قالت القيادة المركزية الأميركية الوسطى "سنتكوم"، الأحد، إن الولايات المتحدة نفذت، السبت، 5 ضربات بما وصفته "دفاعاً عن النفس" في مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون.

أشارت إلى أنها دمرت منصات إطلاق 3 صواريخ من طراز "كروز" متنقلة مضادة للسفن، بالإضافة زورق مسيّر، ومركبة مسيّرة تحت الماء.

وأوضحت "سنتكوم" في منشور عبر منصة "إكس" أن "هذا أول استخدام حوثي ملحوظ لمركبة مسيرة غير مأهولة تحت الماء منذ بدء الهجمات في 23 أكتوبر"، فيما أكدت أن "الصواريخ والسفن (التابعة للحوثيين) تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".
 

البحرية البريطانية مدينة المخا اليمن

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