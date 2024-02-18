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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمبري تعلن تعرض سفينة شحن مسجلة في بريطانيا لهجوم عند باب المندب

الحوثيون يستهدفون
الحوثيون يستهدفون كل السفن العابرة نحو الاحتلال


 


أبلغت شركة أمبري البريطانية عن تعرض سفينة شحن مسجلة في بريطانيا لهجوم في مضيق باب المندب، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وفي  وقت سابق اليوم، قالت القيادة المركزية الأميركية الوسطى "سنتكوم"، الأحد، إن الولايات المتحدة نفذت، السبت، 5 ضربات بما وصفته "دفاعاً عن النفس" في مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون.

أشارت إلى أنها دمرت منصات إطلاق 3 صواريخ من طراز "كروز" متنقلة مضادة للسفن، بالإضافة زورق مسيّر، ومركبة مسيّرة تحت الماء.

وأوضحت "سنتكوم" في منشور عبر منصة "إكس" أن "هذا أول استخدام حوثي ملحوظ لمركبة مسيرة غير مأهولة تحت الماء منذ بدء الهجمات في 23 أكتوبر"، فيما أكدت أن "الصواريخ والسفن (التابعة للحوثيين) تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".
 

أمبري سفينة شحن بريطانيا مضيق باب المندب

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