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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم فشله

نتنياهو يصر على الاحتفاظ أمنيًا بالضفة وغزة.. وحماس تكشف سبب استمراره بالحرب

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ماذكرت وسائل إعلام عبرية.

وزعم نتنياهو أن هناك وحدة داخل إسرائيل ضد المحاولات الدولية لفرض الدولة الفلسطينية علينا.

يأتي ذلك فيما قال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن المقاومة ما تزال تلاحق الاحتلال بعد مضي نحو 5 أشهر من الحرب وأن جرائم الاحتلال امتدت لتطال المواطنين وهم ينتظرون المساعدات.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لا يزال يحتضن مقاومته بينما فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه باسترجاع المحتجزين والقضاء على المقاومة.

وذكر الحية :"شعبنا يعيش أوضاعا مأساوية تشمل التجويع والإبادة الجماعية".

ولفت إلى أن الاحتلال فشل في بسط سيطرته على الشمال والوسط من غزة ولهذا سيفشل في رفح.

وحول المفاوضات قال الحية: "ما قدم لنا من إطار للاتفاق تراجع عنه الاحتلال الأسبوع الماضي ولا يمكن التوصل لاتفاق والاحتلال يرفض عودة النازحين والانسحاب والورقة التي وصلت من الاحتلال لا ضمانات فيها لوقف العدوان والانسحاب من القطاع وعليه لن نقبل بأي حال بضغوط الاحتلال السياسية والعسكرية".

وتابع “مضينا في المفاوضات عندما تلقينا تطمينات من أطراف عدة بأنها ستؤدي إلى وقف للعدوان لكن شهدنا في الأيام الأخيرة تراجعا عن التطمينات بأن المفاوضات ستؤدي إلى وقف للعدوان ولهذا فالاحتلال لن يحصل على أسراه إلا بأثمان ثلاثة هي إغاثة شعبنا ووقف العدوان وتبادل الأسرى.

وأكد أن نتنياهو لا يريد استعادة أسراه بل يهدف إلى قتلهم حتى يطيل أمد الحرب لينجو بنفسه والعالم أدرك اليوم أنه بدون دولة فلسطينية كاملة السيادة لن تهدأ المنطقة والاحتلال يتحدى المجتمع الدولي بكامله ويتصرف ككيان مارق”.

من جانبها أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت طائرة استطلاع للعدو من طراز هيرمز 900 بصاروخ سام 7 جنوب غرب غزة.

رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو نائب رئيس حركة حماس خليل الحية

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