أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

علق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق على التعادل السلبي للزمالك أمام الإسماعيلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : في أول ظهور للصفقات الجديدة.. الزمالك يتعادل سلبيًّا أمام الإسماعيلي في الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري العام.

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، لمباراة الإسماعيلي و الزمالك المقامة حاليا بينهما باستاد الإسماعيلية ، برفقة أحمد دياب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة .

يضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري .

كما حرص مجلس إدارة الإسماعيلي على الاحتفال بجهاز المنتخب بقيادة التوأم ، بقميص للإسماعيلي يحمل اسم حسام و إبراهيم حسن .