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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعادل الزمالك والإسماعيلي.. شوبير يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صدى البلد

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالا مثيرا للجمهور بعد التعادل السلبي للزمالك أمام الإسماعيلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير: في رأيك - من هو رجل مباراة الإسماعيلي والزمالك؟ 

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، لمباراة الإسماعيلي و الزمالك المقامة حاليا بينهما باستاد الإسماعيلية ، برفقة أحمد دياب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة .

 

يضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري.

كما حرص مجلس إدارة الإسماعيلي على الاحتفال بجهاز المنتخب بقيادة التوأم ، بقميص للإسماعيلي يحمل اسم حسام و إبراهيم حسن .

 

 

شوبير الزمالك للزمالك و الاسماعيلي تعادل الزمالك

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