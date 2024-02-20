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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

فيديو يوضح مُتقاعد
فيديو يوضح مُتقاعد استخدم دولاب الأرشيف في الطبخ

الأفكار المبتكرة تعبر عن تفكير بشري "خارج الصندوق" ودائمًا ما تُذهل الجميع بإبداعات مميزة.

فكرة جديدة لجأ إليها شخص على المعاش استخدم دولاب العمل الذى كان يستخدمه في الأرشيف فاستغل سنوات خبرته في هذا المجال لاستخدامه بنطاق أخر خارج نطاق عمله.

أفران شوي

قرر هذا الشخص أن يستخدم دولاب العمل الذي كان يضع به الملفات والمستندات أثناء عمله في الأرشيف في الطبخ وذلك من خلال وضع شواية داخل كل درج والتعامل مع الصندوق كأدراج فُرنية لشوي الدجاج واللحوم.

ظهر ذلك في مقطع فيديو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر إشعال الرجل للحطب أسفل الدولاب أو الصندوق ووضع دجاج على شوايات في كل درج به لطهيه.

تفاعل المتابعون بشدة مع مقطع الفيديو حيث قال أحدهم " بطعم ملف علاق اخضر" بينما قال آخر " مشوي بنكهة الملفات" . فيما قال ثالث " ما لقى الا ياخذ الدروج ، تلقى الطعم ريحته ورق".

دماغ بشرية الأفكار المبتكرة الأرشيف متقاعد الطبخ

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