ليس لقوتها.. العلماء يكتشفون سبب سيطرة الديناصورات على العالم| ستندهش

كانت الديناصورات وحوشًا مذهلة في يوم من الأيام بفضل حجمها وقوتها، ولكن إذا كنت تعتقد أن هذا هو السبب وراء حكمهم للعالم ذات يوم، فأنت مخطئ بشكل مدهش!

في الواقع، ربما سيطرت الزواحف العملاقة على الكوكب لأكثر من 160 مليون سنة بسبب طريقة مشيها!

التحرك

وهذا وفقًا لدراسة جديدة، وجدت أن نجاحهم في تعلم كيفية التحرك على قدمين أو أربعة أرجل مكنهم من تنويع الكائنات الحية الأخرى والتغلب عليها.

وقد أدى ذلك إلى أن يصبحوا الفقاريات الأرضية المهيمنة التي عرفناها، وتناولت الدراسة، التي نشرت في مجلة Royal Society Open Science، بالتفصيل كيف تمكنت الديناصورات من ملء المنافذ البيئية التي ظهرت بعد سلسلة من الانهيارات البيئية.

فكانت الوحوش تتحرك على أرجلها الخلفية، وبعد ذلك على قوائمها الأربع، مما أعطاها ميزة واضحة على منافسيها خلال فترة التغير البيئي الهائل، كما يشير موقع Live Science.

وإذا كنت تتساءل من هم منافسيهم، فما عليك سوى أن تنظر إلى التمساح!

الزحف

كانت الديناصورات جزءًا من مجموعة تُعرف باسم Avemetatarsalia والتي تطورت جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الزواحف ذات الصلة تسمى Pseudosuchia، والتي تضمنت أسلاف التماسيح الحديثة.

وظهرت المجموعتان خلال العصر الترياسي، في أعقاب حدث الانقراض الجماعي في العصر البرمي، والذي أدى إلى انقراض حوالي 90% من الأنواع على الأرض.

حجم وشكل التمساح قديمًا

واستخدم الباحثون عظام أرجل متحجرة من 208 أنواع من Avemetatarsalians و Pseudosuchia وأقاربهم المقربين لتحليل كيفية تطورها مع مرور الوقت.

في البداية، كان Pseudosuchians هم المجموعة الأكثر تنوعًا، حيث كان بعضهم يسير على أرجلهم الخلفية. ومع ذلك، استمرت الأغلبية في الزحف، وفقًا لتقارير Live Science.

من ناحية أخرى، كانت الديناصورات تسير على قدمين ويمكنها الركض، مما يعني أنها كانت مجهزة بشكل أفضل لتجنب الحيوانات المفترسة والقبض على الفرائس، مما أعطاها ميزة واضحة في المناخ الجاف في العصر الترياسي.

وقالت المؤلفة الرئيسية إيمي شيبلي، وهي طالبة ماجستير في علم الأحياء القديمة بجامعة بريستول: "كان هناك ضغط شديد من أجل الغذاء. وبطريقة ما، انطلقت الديناصورات، التي كانت موجودة بأعداد منخفضة بالفعل منذ 20 مليون عام".

"من المحتمل أن الديناصورات المبكرة كانت جيدة في الحفاظ على المياه، كما هو الحال مع العديد من الزواحف والطيور الحديثة اليوم. لكن الأدلة التي لدينا تظهر أن قدرتها الأكبر على التكيف في المشي والجري لعبت دورًا رئيسيًا في حكمها للعالم".

وأشارت إلى أن حجم التمساحيات - أقرب تطور نسبي إلى التمساحيات الحديثة - كان بحجم الكلاب. وفي نهاية العصر الترياسي، قضى انقراض جماعي آخر على جميع الكائنات الزائفة باستثناء التمساحيات ذات الأربع أرجل، وهي أسلاف التمساحيات الحالية. مضيفة أنه في الوقت نفسه، حافظت بعض الديناصورات على وضعيتها المستقيمة ذات القدمين، بينما هبطت أخرى إلى الأربع، مما مكنها من مزيد من التنويع.