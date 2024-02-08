عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كويكب غامض.. هكذا تعرضت الديناصورات لانقراض جماعي قبل 66مليون سنة| أسرار مثيرة

هكذا تعرضت الديناصورات
هكذا تعرضت الديناصورات لانقراض جماعي قبل 66مليون سنة

اكتشف الباحثون حديثًا الطريقة التي تعرضت بها الديناصورات لانقراض جماعي قبل 66 مليون سنة من خلال استخدام "مقياس الحرارة القديم" داخل فوهة تشيككسولوب.

اصطدام كويكب

باستخدام "مقياس الحرارة القديم"، حدد الباحثون درجة حرارة فوهة تشيككسولوب مباشرة بعد أن أنشأها الكويكب الذي اصطدم بالأرض وقتل الديناصورات قبل 66 مليون سنة.

أكد الباحثون أن درجة حرارة الصخور المأخوذة من داخل فوهة تشيككسولوب وصلت إلى 625 درجة فهرنهايت (330 درجة مئوية) في نهاية العصر الطباشيري (قبل 145 مليون إلى 66 مليون سنة)، وفقًا لدراسة نشرت مؤخرًا في مجلة PNAS Nexus.

وتشكلت فوهة تشيككسولوب عندما اصطدمت صخرة فضائية يبلغ عرضها 7.5 ميل (12 كيلومترًا) بالأرض، وتحركت بسرعة حوالي 27000 ميل في الساعة (43000 كم / ساعة).

خليج المكسيك

وهو ما أدى إلى تكوين وعاء يبلغ عرضه حوالي 124 ميلًا (200 كم) في ما يعرف الآن باسم فوهة بركان تشيككسولوب في خليج المكسيك. 

وساعدت موجات تسونامي العنيفة في إعادة ملء معظم الحفرة بالرواسب في الدقائق والساعات التي تلت ضربة الكويكب للأرض، ثم دُفنت تحت طبقات من الصخور التي تشكلت منذ ملايين السنين حيث كان الاصطدام.

ويشير البحث الجديد إلى أن تأثير اصطدام الكويكب لم تكن من خلال إطلاقه كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون كما كان يعتقد سابقًا، وهو ما يغير الطريقة التي ينظر بها العلماء إلى حدث الانقراض الجماعي للديناصورات الذي أعقب ذلك.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، بيم كاسكس، عالم الجيولوجيا في جامعة بروكسل الحرة في بروكسل ، ربما نتجت عملية الانقراض الجماعي للديناصورات عن إزالة الكربونات الحرارية والتفاعل الخلفي السريع، حيث يتحد أكسيد الكالسيوم عالي التفاعل (CaO) مع ثاني أكسيد الكربون (CO2) المنبعث من الصخور المتبخرة، ليشكل بلورات كربونات الكالسيوم (CaCO3) الجديدة.

وأكد: "إذا كان الأمر كذلك، فإن كمية ثاني أكسيد الكربون التي دخلت الغلاف الجوي بعد اصطدام الكويكب أقل مما كان يعتقد سابقًا، لأنه تم إعادة استخدام الكثير منه بسرعة في كربونات الكالسيوم."

وكان من الممكن أن يؤدي انخفاض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري وتحمض المحيطات خلال حدث الانقراض الجماعي اللاحق الذي أدى إلى مقتل 75% من جميع الأنواع، بما في ذلك الديناصورات غير الطائرة.

الديناصورات انقراض جماعي قبل 66 مليون سنة مقياس الحرارة القديم فوهة تشيككسولوب كويكب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

أمريكا تتعرض لرائحة كريهة في الربيع بسبب غزو ترليون حشرة| تفاصيل

بواسطة كوكبين.. العلماء يكتشفون مصير كوكبنا بعد زوال الشمس| تفاصيل

حزنوا على فراقه فاستعانوا بالبحر.. طفلان يتصرفان بغرابة لتخليد ذكرى والدهما| صور

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

كانت موقعا لقصة حب قديمة.. اكتشاف شذوذ مغناطيسي غريب بأعماق هذه البحيرة

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: القوات المسلحة سيكون لها دور في الرقابة وضبط الأسعار

شروط استخراج قيد عائلي من الإنترنت

180 مليار جنيه..الحمصاني: مدبولي وجه بالتنفيذ الفوري لقرارات الرئيس بداية من مارس

حركة تغييرات مفاجئة بالتعليم قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني في المدارس

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

كيفية ترخيص سيارة جديدة 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفوا عن تناولها فورا.. علامات بالبطاطس تؤكد سميتها

صدى البلد يكرم حسن أبو الروس بعد تألقه في مسلسل حالة خاصة| صور

ظهر مكشوف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا |شاهد

كاجوال جريء.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

فيديو

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

محامي ريهام سعيد يفجر مفاجأة حول طبيب التجميل اللبناني

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ