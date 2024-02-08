كويكب غامض.. هكذا تعرضت الديناصورات لانقراض جماعي قبل 66مليون سنة| أسرار مثيرة

اكتشف الباحثون حديثًا الطريقة التي تعرضت بها الديناصورات لانقراض جماعي قبل 66 مليون سنة من خلال استخدام "مقياس الحرارة القديم" داخل فوهة تشيككسولوب.

اصطدام كويكب

باستخدام "مقياس الحرارة القديم"، حدد الباحثون درجة حرارة فوهة تشيككسولوب مباشرة بعد أن أنشأها الكويكب الذي اصطدم بالأرض وقتل الديناصورات قبل 66 مليون سنة.

أكد الباحثون أن درجة حرارة الصخور المأخوذة من داخل فوهة تشيككسولوب وصلت إلى 625 درجة فهرنهايت (330 درجة مئوية) في نهاية العصر الطباشيري (قبل 145 مليون إلى 66 مليون سنة)، وفقًا لدراسة نشرت مؤخرًا في مجلة PNAS Nexus.

وتشكلت فوهة تشيككسولوب عندما اصطدمت صخرة فضائية يبلغ عرضها 7.5 ميل (12 كيلومترًا) بالأرض، وتحركت بسرعة حوالي 27000 ميل في الساعة (43000 كم / ساعة).

خليج المكسيك

وهو ما أدى إلى تكوين وعاء يبلغ عرضه حوالي 124 ميلًا (200 كم) في ما يعرف الآن باسم فوهة بركان تشيككسولوب في خليج المكسيك.

وساعدت موجات تسونامي العنيفة في إعادة ملء معظم الحفرة بالرواسب في الدقائق والساعات التي تلت ضربة الكويكب للأرض، ثم دُفنت تحت طبقات من الصخور التي تشكلت منذ ملايين السنين حيث كان الاصطدام.

ويشير البحث الجديد إلى أن تأثير اصطدام الكويكب لم تكن من خلال إطلاقه كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون كما كان يعتقد سابقًا، وهو ما يغير الطريقة التي ينظر بها العلماء إلى حدث الانقراض الجماعي للديناصورات الذي أعقب ذلك.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، بيم كاسكس، عالم الجيولوجيا في جامعة بروكسل الحرة في بروكسل ، ربما نتجت عملية الانقراض الجماعي للديناصورات عن إزالة الكربونات الحرارية والتفاعل الخلفي السريع، حيث يتحد أكسيد الكالسيوم عالي التفاعل (CaO) مع ثاني أكسيد الكربون (CO2) المنبعث من الصخور المتبخرة، ليشكل بلورات كربونات الكالسيوم (CaCO3) الجديدة.

وأكد: "إذا كان الأمر كذلك، فإن كمية ثاني أكسيد الكربون التي دخلت الغلاف الجوي بعد اصطدام الكويكب أقل مما كان يعتقد سابقًا، لأنه تم إعادة استخدام الكثير منه بسرعة في كربونات الكالسيوم."

وكان من الممكن أن يؤدي انخفاض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري وتحمض المحيطات خلال حدث الانقراض الجماعي اللاحق الذي أدى إلى مقتل 75% من جميع الأنواع، بما في ذلك الديناصورات غير الطائرة.