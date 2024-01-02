"شقيق الديناصور".. متحف بريطاني يعرض جمجمة أكثر وحش بحري مُرعِب| صور

أعلنت مقاطعة دروست البريطانية عن بدء عرض جمجمة وحش البحر الضخم الذي تم اكتشافه من الساحل الجوراسي وهو البليوصور شقيق الديناصور في متحف Kimmeridge.

تنتمي الحفرية التي يبلغ طولها مترين إلى البليوصور الذي يصنف أحد أكثر الحيوانات المفترسة المخيفة التي شهدها الكوكب على الإطلاق منذ 150 مليون عام.

ويمكن للجمهور رؤية جمجمة الكائن البحري المخيف في مجموعة Etches Collection بالمتحف القريب من مكان العثور على الوحش.

فك تمساحي ضخم

تم اكتشاف خطم البليوصور من قبل (ستيف إيتشز) أحد عشاق الحفريات على الشاطئ بالقرب من خليج Kimmeridge. وربما لا يزال باقي هيكله العظمي مدفونًا في المنحدرات المتهالكة وربما قد يتم استعادته في النهاية، بحسب ما ورد في تقرير من BBC.

تعد جمجمة البليوصور واحدة من أكثر العينات اكتمالًا التي تم العثور عليها على الإطلاق، وهي محفوظة بشكل رائع.

يحتوي فكه الضخم الذي يشبه التمساح على 130 سنًا حادًا، كما أن الثقوب الكهفية على جانبي الجمجمة كانت مملوءة بعضلات ضخمة.

ريكس البحر

ويقدر الباحثون أن قوة عضته كانت في نفس النطاق مثل T. Rex - مما أكسب البليوصور لقب "sea rex". ويتراوح طول هذا الحيوان الزاحف القديم بين 10 و12 مترا، وكان يستمد طاقته من خلال المحيط باستخدام أربعة أطراف ضخمة تشبه المجداف.

لذلك، على الرغم من حجم البليوصور الكبير، كان من الممكن أن يتحرك بسرعة حيث يقتل الفريسة العابرة بقضمة واحدة، ثم يبتلعها مباشرة - ويعتقد العلماء أن هذا الوحش لم يكلف نفسه عناء مضغ طعامه.

وقال ستيف إيتشز: "كانت البليوصورات هي قمة السلسلة الغذائية". مشيرًا إلى أنها قد تتغذى حتى على نوعها، لأنه في المجموعات لدينا عظام البليوصورات مع علامات عض البليوصورات فيها.